“No soy un robot": Mati Álvarez revela el peso real de ser una leyenda en Exatlón México con las emociones a flor de piel

Exatlón México es sin lugar a duda el reality deportivo más demandante de los últimos años, pues cada circuito lleva a los atletas a enfrentar no sólo su resistencia física, sino también mental. Mati Álvarez, es una de las máximas ganadoras de la competencia y una de las más queridas, quien recientemente ha vivido un momento inesperado, pues la leyenda abrió su corazón y confesó lo complicado que es cargar el peso de la mejor.

“No soy un robot”: El desahogo que sacudió a los rojos

Frente a cámara, Mati se presentó evidentemente con los sentimientos a flor de piel, señalando que no es un robot, afirmación con la que dejó en claro que ser multicampeona, no significa, ser infalible. La leyenda señaló que ha pasado más de tres mil carreras, echando al equipo encima, cumpliendo con su papel, a pesar de que en múltiples ocasiones no se sentía al 100 por ciento, lo que la ha llevado a sentir que su equipo siempre exige su máximo.

Ante esta situación, Mati señaló que “hay días en los que necesito que mi equipo me cubra”. Un mensaje directo hacia todos sus compañeros de que, a pesar de ser una ganadora, también necesita del apoyo de su equipo.

¿Tensión en El Equipo Rojo?

Ante la cámara, Mati, admitió que ha sentido presión extra por parte de algunos compañeros como Humberto y Mono, quienes, según ella, han mostrado caras o actitudes cuando pide un descanso.

Exatlón México pone al límite a los atletas

Frente a cámara Mati, se mostró humana y vulnerable, honesta y firme, demostrando que, a pesar de los años de experiencia, la gran resistencia física y la pasión por la competencia, son Exatlón México, es la competencia más dura actualmente a la que se pueden enfrentar atletas de alto rendimiento.

