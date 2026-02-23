“No me voy a rendir”: Ernesto se quiebra al hablar de sus motivaciones en Exatlón México
Con lágrimas en los ojos, Ernesto abrió su corazón en Exatlón México y habló del motor que lo impulsa: Su hijo y su esposa.
Ernesto protagonizó un momento conmovedor en Exatlón México. Entre lágrimas, confesó que extraña profundamente a su hijo y a su esposa, y que la exigencia mental lo ha llevado al límite. Aseguró que no se rendirá, pues su mayor objetivo es que su hijo se sienta orgulloso del padre que tiene.