“No me voy a rendir”: Ernesto se quiebra al hablar de sus motivaciones en Exatlón México

Con lágrimas en los ojos, Ernesto abrió su corazón en Exatlón México y habló del motor que lo impulsa: Su hijo y su esposa.

Por: Hugo Pantoja

Ernesto protagonizó un momento conmovedor en Exatlón México. Entre lágrimas, confesó que extraña profundamente a su hijo y a su esposa, y que la exigencia mental lo ha llevado al límite. Aseguró que no se rendirá, pues su mayor objetivo es que su hijo se sienta orgulloso del padre que tiene.

