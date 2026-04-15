¡Quiere que le paguen! La modelo que aparece en el nuevo video de Nodal, exhibe que no le han pagado y responde a las críticas

Dagna Mata, la modelo que participó en el video de “Un vals” de Christian Nodal, nuevamente arremetió contra la producción que la contrató para exigir que le paguen. Tras el desafortunado video que subió a las redes que despertó la polémica por la música de fondo, reiteró que no quiso hacer daño y respondió a las críticas y ataque que ha recibido en redes sociales.