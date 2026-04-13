¡Victoria brutal! Leo se lleva el carro de la novena temporada de Exatlón México y lo celebra en grande

Leo se convirtió en el ganador del automóvil de la semana 28 en la novena temporada de Exatlón México, protagonizando un triunfo sorprendente que emocionó a la audiencia. El atleta celebró su logro presentando su “Black Car”, en honor a su apodo “Black Lion”, y agradeció el apoyo de La Familia azul tras una de las competencias más intensas.