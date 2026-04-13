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¡Victoria brutal! Leo se lleva el carro de la novena temporada de Exatlón México y lo celebra en grande

Leo conquista el auto de la semana 28 y desata la euforia con su “Black Car”.

Leo se convirtió en el ganador del automóvil de la semana 28 en la novena temporada de Exatlón México, protagonizando un triunfo sorprendente que emocionó a la audiencia. El atleta celebró su logro presentando su “Black Car”, en honor a su apodo “Black Lion”, y agradeció el apoyo de La Familia azul tras una de las competencias más intensas.

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