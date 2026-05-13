The Legend of Zelda, la película, ADELANTA su fecha de estreno

En las últimas horas, los fans de The Legend of Zelda han aumentado las expectativas y la emoción sobre la entrega de su película live-action, pues se ha declarado que el proyecto adelantará su fecha de estreno para el siguiente 30 de abril de 2027. Gracias a este anuncio, los fanáticos podrán disfrutar de uno de los proyectos más importantes de Nintendo.

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¿Qué se sabe sobre el adelanto del estreno del live-action The Legend of Zelda?

Fue desde la cuenta oficial de Nintendo en “x” donde Shigeru Miyamoto, legendario diseñador y productor de videojuegos, anunció que el live-action de The Legend of Zelda se estrenará el próximo 30 de abril del 2027, en lugar del 7 mayo del mismo año.

“Aquí Miyamoto. Me gustaría informarles que el estreno mundial en cines de la película live-action de The Legend of Zelda se ha adelantado para el 30 de abril de 2027, en lugar del 7 de mayo. El equipo está trabajando arduamente para entregarles la película lo antes posible. Falta menos de un año para el estreno, así que ¡gracias por su paciencia!”. Compartió Miyamoto en “x”.

¿Qué se sabe sobre el live-action de The Legend of Zelda?

Hasta ahora, los fans de The Legend of Zelda han mantenido grandes expectativas por la próxima entrega de la película, la cual es dirigida por Wes Ball director de la saga Maze Runner y producida por Shigeru Miyamoto, creador de la saga en Nintendo, y Avi Arad.

This is Miyamoto. I would like to let you know that the worldwide theatrical release date for the live-action film of The Legend of Zelda has been moved up to April 30, 2027, from May 7. The team is working hard to deliver the film to everyone as soon as possible. There’s less… — 任天堂株式会社 (@Nintendo) May 13, 2026

De manera oficial se ha señalado que la producción ya concluyó el rodaje tras una temporada de seis meses dentro de Nueva Zelanda. Además, se confirmó que los protagonistas serán Bo Bragason (Zelda) y Benjamin Evan Ainsworth (Link).

¿Qué se espera de la nueva película de The Legend of Zelda?

Uno de los aspectos que más han celebrado los fans es la decisión de la producción de optar por un enfoque realista, alejándose del uso excesivo de CGI. Para los fans, la idea de que la trama se centre en Link, un joven guerrero destinado a proteger el reino de Hyrule de las fuerzas de la oscuridad lideradas por Ganon, representa una búsqueda por adaptar fielmente el videojuego.