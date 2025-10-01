Exatlón México | “Sigo nerviosa, sigo aprendiendo”: Mati Álvarez confiesa su sentir en la novena temporada

Mati Álvarez, una de las atletas más queridas y respetadas de Exatlón México, confirma su participación en la novena temporada defendiendo los colores del Equipo Rojo. A pesar de la experiencia acumulada, la campeona reconoce que sigue sintiendo nervios y que cada temporada le brinda nuevas lecciones gracias a la llegada de rivales diferentes. Con humildad y entrega, Mati promete dejarlo todo en las pistas y pide a los fans que no dejen de apoyar a cada integrante que da el máximo en esta aventura deportiva.