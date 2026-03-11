FOTOS | Así lucían los mayores atletas de Exatlón México en su niñez

Los fanáticos de Exaltón México han vivido un gran momento lleno de nostalgia luego de que la cuenta oficial del programa en Instagram compartiera un tierno carrusel de fotografías en las que se puede mostrar cómo lucían algunos de los atletas más queridos del programa en su infancia.

La tierna publicación estaba acompañada del mensaje: “¡Alerta ternura! ¿Estos pequeños se habrán imaginado hasta dónde llegarán?”, con el cual rápidamente llamó la atención de los fanáticos del reality deportivo, quienes no tardaron en reaccionar y comentar sobre el sorprendente cambio físico de los competidores a lo largo de los años.

Las fotos de la infancia que sorprendieron a los fans de Exatlón México

Entre las fotografías que más comentarios generaron se encuentran las de Mati, quien es una de las atletas más queridas y quien ha dominado gran parte de la historia del programa.

Dentro de la publicación también se pueden observar las fotografías de Doris, Ernesto y Koke entre algunos otros, quienes a lo largo de las distintas temporadas han dejado huella entre los seguidores de la contienda deportiva.

De la infancia al alto rendimiento deportivo

Muchos de los atletas que han participado a lo largo de las temporadas de Exatlón México comenzaron su camino deportivo desde muy jóvenes, participando en disciplinas como el fútbol, el atletismo o la gimnasia, deportes de alto rendimiento que con el tiempo les permitieron desarrollar una carrera sólida en el deporte y las habilidades necesarias para enfrentar cada circuito de reality deportivo.

Si algo caracteriza a Exatlón México es su formato, que reúne a deportistas de alto nivel, con carreras y prácticas exigentes que los pone a competir dentro de un entorno demandante tanto física como mentalmente.

Un momento de nostalgia para los fans del reality

Dentro de la conversación digital, la conversación generó toda una ola de reacciones de quienes destacaron lo diferente que lucen algunos de sus atletas favoritos, además de celebrar el poder conocer un poco más de los competidores y su vida personal.