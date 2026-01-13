Leyendas del Equipo Rojo: Dos atletas que rompieron la barrera de las 100 victorias en dos temporadas de Exatlón México

Sin duda, el ganar una carrera dentro de Exatlón México no es nada sencillo, y mucho menos mantener ese nivel dentro de toda la temporada, pero lograr más de 100 victorias en dos temporadas distintas es una hazaña que coloca a cualquier atleta en una categoría aún más alta y, dentro del Equipo Rojo, existen dos nombres que han alcanzado este estatus, como lo han señalado algunos fanáticos.

Ana Lago: Regularidad, carácter y liderazgo

Los fans de Exatlón México saben que el nombre de Ana Lago es sinónimo de entrega y constancia. En su primera temporada, la gimnasta logró 159 victorias, lo que le valió el título de una de las competidoras más desafiantes. No obstante, su hambre de ganar no quedó ahí, pues años después y en la cuarta temporada del programa, Ana volvió a demostrar toda su fortaleza sumando 104 victorias.

Daniel Corral: Potencia, experiencia y dominio total

Sin duda, el hablar de Daniel Corral es hablar de uno de los competidores más comprometidos que han pisado los circuitos. Durante su primera temporada, Daniel sumó la importante cifra de 261 victorias, número que hasta hoy lo hace ser uno de los atletas más recordados de la temporada. Daniel regresó en la séptima temporada, donde confirmó su estatus como atleta de alto rendimiento al sumar 122 victorias.

Más allá de los números

Para los fans de Exatlón México, lo que distingue a Ana Lago y Daniel Corral no solo es la gran cantidad de victorias que han sumado, sino su capacidad de sostener el nivel durante las distintas temporadas. Los atletas son reconocidos por los fans de la Escuadra Roja por poner en alto su color con gran pasión y compromiso.

Lo que distingue a Ana Lago y Daniel Corral no es solo la cantidad de triunfos, sino la capacidad de sostener su nivel en distintas etapas del programa. Ambos representaron al Equipo Rojo con carácter, liderazgo y una mentalidad competitiva que elevó la competencia en todo momento.