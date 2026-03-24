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“El corazón me duele”: Mati revela crisis emocional en Exatlón México y preocupa a todos

La atleta abre su corazón y confiesa lo difícil que ha sido esta temporada de Exatlón México.

La competencia en Exatlón México también pone a prueba la fortaleza emocional. Mati confesó que esta ha sido la temporada más difícil de su carrera, revelando dudas, tristeza y momentos en los que ha querido llorar. La atleta aseguró que si logra levantar el trofeo, el triunfo tendrá un significado mucho más profundo que una simple victoria.

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