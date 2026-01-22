“Hasta quedar campeón”: Alexis gana la medalla de la semana 17 y conmueve con su mensaje
El atleta Azul celebró la medalla de la semana 17 con un mensaje cargado de emoción, disciplina y gratitud que ya está tocando a los fans de Exatlón México.
El ganador Azul de la medalla de la semana 17 en Exatlón México fue Alexis quien compartió un mensaje lleno de gratitud tras su triunfo, agradeciendo a su equipo, a los fans que lo apoyan desde fuera y a su familia por motivarlo a seguir adelante. El atleta dedicó este logro de manera especial a sus hermanitos, asegurando que para ellos quiere ser un buen ejemplo y demostrar que con disciplina, constancia y esfuerzo se pueden alcanzar grandes metas. Con palabras sinceras, reafirmó su compromiso de dar siempre lo mejor de sí y luchar hasta el final con un solo objetivo en mente: quedarse con el campeonato.