“Hasta quedar campeón”: Alexis gana la medalla de la semana 17 y conmueve con su mensaje

El ganador Azul de la medalla de la semana 17 en Exatlón México fue Alexis quien compartió un mensaje lleno de gratitud tras su triunfo, agradeciendo a su equipo, a los fans que lo apoyan desde fuera y a su familia por motivarlo a seguir adelante. El atleta dedicó este logro de manera especial a sus hermanitos, asegurando que para ellos quiere ser un buen ejemplo y demostrar que con disciplina, constancia y esfuerzo se pueden alcanzar grandes metas. Con palabras sinceras, reafirmó su compromiso de dar siempre lo mejor de sí y luchar hasta el final con un solo objetivo en mente: quedarse con el campeonato.