Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Remontada Azul! Katia Gallegos manda a una Roja al Duelo de Eliminación
La atleta Azul cambia el rumbo de la competencia con una actuación clave.
Katia Gallegos se convirtió en pieza fundamental para la remontada del Equipo Azul al conseguir puntos decisivos que terminaron colocando a una integrante del Equipo Rojo dentro del Duelo de Eliminación. Con determinación y sangre fría en los momentos más importantes, la atleta Azul impulsó a su equipo en una batalla donde la presión estuvo al límite rumbo a la recta final de Exatlón México.