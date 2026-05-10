Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Remontada Azul! Katia Gallegos manda a una Roja al Duelo de Eliminación

Katia Gallegos se convirtió en pieza fundamental para la remontada del Equipo Azul al conseguir puntos decisivos que terminaron colocando a una integrante del Equipo Rojo dentro del Duelo de Eliminación. Con determinación y sangre fría en los momentos más importantes, la atleta Azul impulsó a su equipo en una batalla donde la presión estuvo al límite rumbo a la recta final de Exatlón México.