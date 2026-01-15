Exatlón México | Mejores Momentos | Entre emociones y autocrítica: Valery celebra y Mati reconoce el crecimiento de Jazmín

Valery compartió con emoción que su sobrino es una de sus mayores motivaciones en los momentos difíciles, reconociendo que la victoria le trajo alegría y sentimientos encontrados, mientras del otro lado Jazmín y Mati analizaron lo ocurrido en la contienda, con Mati destacando el crecimiento deportivo de su compañera y Jazmín confesando que, en pleno cumpleaños, no quería dejar pasar el día desapercibido, asegurando que pese a la derrota se tomará un momento para liberar la mente, secar las lágrimas y regresar más fuerte en busca de la medalla.