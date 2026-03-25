Exatlón México | Mejores Momentos | Azules celebran triunfo clave mientras crece la presión en El Equipo Rojo
La quinta medalla de Koke desata la emoción del equipo Azul en Exatlón México.
La celebración se apodera del equipo Azul en Exatlón México tras la quinta medalla obtenida por Koke. El logro fortalece su posición en la competencia, mientras que en El Equipo Rojo la tensión aumenta, ya que Mono reconoce que nuevamente se queda cerca del objetivo, reflejando la presión constante en la novena temporada.