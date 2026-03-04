Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe rojo en la semana 23! y los Azules reconocen su poder
La competencia en Exatlón México se enciende con la llegada de los primeros Tokens de la temporada. Mientras Humberto lidera la victoria del Equipo Rojo los atletas Azules reconocen la superioridad rival.
En Exatlón México, Leo reconoció que los primeros Tokens no llegaron para los Azules y admitió la superioridad Roja. Humberto celebró ganar su primera medalla y el primer Token de la temporada. Mientras los Rojos festejan el talento de Benyamín, los Azules disfrutan una experiencia llena de videojuegos.