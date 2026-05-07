Exatlón México | Mejores Momentos | Evelyn celebra, Katia se sincera y Mono enciende la polémica tras victoria Azul
La victoria azul desató celebración, frustración y una nueva polémica dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Los Azules lograron darle la vuelta a la competencia y conquistaron la primera Super Villa 360 en Exatlón México. Evelyn celebró el contundente triunfo, mientras Katia confesó que lo mejor es evitar cocinar. Del lado Rojo, la frustración se hizo evidente y Mono avivó la polémica al hablar sobre el enojo de Humberto, encendiendo aún más el ambiente rumbo a la recta final.