“Haz lo que quieras": Ixdit y Ramahá tienen diferencias en la cocina de práctica de MasterChef 24/7

Este viernes, previo a la gala de salvación de MasterChef 24/7, los cocineros debieron elaborar tres platillos por equipos en la clase del Chef Edgar Núñez. Ixdit, Ramahá e Isamel trabajaron juntos, sin embargo, los dos primeros vivieron un tenso momento al mostrar diferencias en la presentación de su plato. “Haz lo que quieras”, fue lo que teminó diciendo el originario de Yucatán para evitar elevar la discusión con su compañera.