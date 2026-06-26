“No me molestaría irme": Antrax le confiesa a Camila algo inesperado sobre su estancia en MasterChef 24/7 (VIDEO)
El cocinero veracruzano se sinceró con su compañera en MasterChef México 2026.
En una sincera plática entre Antrax y Camila, el cocinero de Veracruz se sinceró con su compañera en MasterChef 24/7 y le reveló: “No me molestaría irme este domingo”. El concursante señaló que se siente bajo de ánimos, pero se trata de algo que le pasa cada semana, aunque reconoció que ha tenido un buen desempeño en la competencia.