Exatlón México | Mejores Momentos | Conflicto y acusaciones: Azules se divierten mientras Rojos enfrentan polémica interna
Mientras los Azules intentan sacar la frustración con humor, en el equipo rojo surge un reclamo inesperado sobre la convivencia en Exatlón México. La tensión se traslada fuera del circuito.
Los Azules buscaron liberar tensión con dinámicas divertidas, pero en El Equipo Rojo el ambiente cambió. En Exatlón México, Humberto aseguró que solo él, Mono y Jazmín sacan la basura en La Villa 360, señalando falta de iniciativa. El tema encendió el debate sobre convivencia y responsabilidad.