Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe para los Rojos! Azules celebran y Benyamin lanza fuerte reclamo

Los Azules celebran su regreso a La Villa 360 tras una competencia cerrada, mientras Benyamin no oculta su frustración y asegura que en el Equipo Rojo se tomaron malas decisiones.

Exatlón México

Los Azules regresaron a La Villa 360 luego de un cierre cerrado en Exatlón México, donde Leo reconoció el esfuerzo de su equipo y celebró el descanso recuperado. En contraste, Benyamin confesó su frustración por la derrota y aseguró que en El Equipo Rojo no se tomaron las decisiones correctas, mientras Mati defendió su participación.

