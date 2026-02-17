Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe para los Rojos! Azules celebran y Benyamin lanza fuerte reclamo

Los Azules regresaron a La Villa 360 luego de un cierre cerrado en Exatlón México, donde Leo reconoció el esfuerzo de su equipo y celebró el descanso recuperado. En contraste, Benyamin confesó su frustración por la derrota y aseguró que en El Equipo Rojo no se tomaron las decisiones correctas, mientras Mati defendió su participación.