Exatlón México | Mejores Momentos | El Equipo Azul toma respiro tras la primera Supervivencia y analiza las batallas siguientes
La victoria Azul en la primera Supervivencia cambia el ánimo de la competencia dentro de Exatlón México.
El Equipo Azul celebra con tranquilidad tras ganar la primera Supervivencia en Exatlón México, mientras reconocen que la llegada de cinco duelos podría cambiar la estrategia. Los Rojos consideran que esta dinámica también podría beneficiarles, aunque admiten que su desempeño reciente no ha sido el mejor en la competencia.