Exatlón México | Mejores Momentos | Jazmín lamenta eliminación de Villaluz mientras Leo advierte: “No hay enemigo pequeño”

La eliminación de Villaluz dejó un ambiente de tristeza en El Equipo Rojo, donde Jazmín expresó lo difícil que resulta despedir a un compañero en la recta final. Mientras tanto, en El Equipo Azul, Leo celebró haber asegurado su permanencia y aseguró que en Exatlón México no existe rival pequeño, destacando el alto nivel competitivo.

