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Exatlón México | Mejores Momentos | Jazmín lamenta eliminación de Villaluz mientras Leo advierte: “No hay enemigo pequeño”

La salida de Villaluz provoca tristeza en El Equipo Rojo, mientras Leo celebra su permanencia y lanza un contundente mensaje sobre la competencia.

La eliminación de Villaluz dejó un ambiente de tristeza en El Equipo Rojo, donde Jazmín expresó lo difícil que resulta despedir a un compañero en la recta final. Mientras tanto, en El Equipo Azul, Leo celebró haber asegurado su permanencia y aseguró que en Exatlón México no existe rival pequeño, destacando el alto nivel competitivo.

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