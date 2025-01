Descubre los mejores momentos de la semana en este Maratón de Exatlón

En una semana donde las mujeres atletas son quienes corren el riesgo de abandonar Exatlón, los rojos sienten la presión con la salida de Emilio y estar perdiendo las batallas, les da fuerza ganar la medalla y villa, pero se sienten separados como equipo. A esto se le suma la dolorosa salida de Paulette Gallardo, quien abandonó por lesión, ¿será que los rojos puedan salir victoriosos el domingo de eliminación?

Lunes 13 de enero: Juego por la Ventaja y La Villa 360°

El lunes se jugó por la Ventaja la cual contaba de 10 segundos extra en un circuito, anteriormente se dio una así y ayudó al equipo a no irse a eliminación, razón por la cual es importante ganarla, ya que con esta la estrategia de cada equipo se modifica. Después de esta Ventaja, se compitió La Villa 360°, la cual recae en la importancia del descanso, pues el agua caliente y no tener que dormir en el suelo ayudan a los atletas a recuperarse una manera más óptima.

Martes 14 de enero: Medalla varonil y Batalla Colosal

En el juego por la medalla varonil Irvin “El Vaquero” sufrió de una caída que le lastimó duramente la rodilla, él dijo que se sentía defraudado por su equipo porque solo los rojos se acercaron, pero la realidad es que Koke y Doris fueron los primeros en ir a ver cómo se encontraba. Para sorpresa de pocos Koke Guerrero fue quien ganó la medalla y se la dedicó a alguien muy especial en su vida.

La Batalla Colosal tuvo como recompensa un reencuentro con la familia del equipo ganador; los rojos, quienes la mayoría son papas, querían ganar porque extrañan a sus hijos, por lo que la competencia fue intensa. Recordemos que la mayoría de los atletas llevan alrededor de 13 semanas sin ver a sus seres queridos.

Miércoles 15 de enero: Medalla femenil / Duelo de los Enigmas

En una intensa y reñida competencia por la Medalla Femenil entre Doris y Nataly, fue la roja la que salió victoriosa y aprovechó para dedicarle a su hija lo que se convirtió en su tercera medalla consecutiva. El duelo de los enigmas incluía, como siempre, dos premios bastante llamativos y otro un poco menos atractivo: un sistema de audio inteligente, un sauna portátil o un juego de boliche, ¿qué equipo crees que se lo haga ganado y por qué?

Para los Enigmas el Vaquero no pudo estar presente para correr el circuito ya que se encontraba en revisión por el médico.

Jueves 16 de enero: Zona de Peligro / Juego por la Villa 360°

Los rojos se siente aun bajoneados por no ganar.

Los rojos aún no logran levantar su ánimo, sienten que no están dando lo mejor de sí y claramente las victorias de los azules no los están ayudando. En la Zona de Peligro una mujer roja queda directamente posicionada para el duelo de eliminación del domingo, pero ella cree estar lista para enfrentar a quien sea que se le ponga en el camino.

Durante el Juego por La Villa 360° los azules buscan ganarla a toda costa, pues creen que esto sería la gota que derramaría el vaso del ánimo de los rojos, por lo que se convierte en un factor muy importante para su estrategia. En este programa se da la noticia de lo que realmente sucedió con Irvin el Vaquero del equipo azul.