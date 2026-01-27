Exatlón México | Alarma en la novena temporada: Ella preocupa tras ingresar al servicio médico

La preocupación se apoderó de Exatlón México luego de que Ella ingresara al servicio médico, donde el doctor advirtió que el estrés podría agravar su situación y que darle vueltas al problema solo empeoraría su estado de salud; más tarde, Ella confesó a Humberto que podría pasar algunos días fuera si su condición se complicaba, recibiendo del atleta palabras de apoyo y cariño, confiando en que todo saldrá bien.