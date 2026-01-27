Exatlón México | Doris explota en la novena temporada: “Hay límites para el jiji jaja”
La paciencia se terminó y el equipo Azul enfrenta uno de sus momentos más tensos en Exatlón México.
La tensión se apoderó del Equipo Azul en Exatlón México luego de que Doris explotara al señalar que ya hay límites para todo y que es momento de dejar el “jiji jaja” para enfocarse en la competencia, pues considera que el equipo está disperso tras las derrotas; Leo respaldó el mensaje al advertir que algo no está funcionando y que no deben seguir “de amiguitos” de los Rojos, mientras Koke fue contundente al asegurar que no permitirá que el enemigo se meta a la casa y que se apartará de quien no esté verdaderamente comprometido con el equipo Azul.