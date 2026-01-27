Exatlón México | Doris explota en la novena temporada: “Hay límites para el jiji jaja”

La tensión se apoderó del Equipo Azul en Exatlón México luego de que Doris explotara al señalar que ya hay límites para todo y que es momento de dejar el “jiji jaja” para enfocarse en la competencia, pues considera que el equipo está disperso tras las derrotas; Leo respaldó el mensaje al advertir que algo no está funcionando y que no deben seguir “de amiguitos” de los Rojos, mientras Koke fue contundente al asegurar que no permitirá que el enemigo se meta a la casa y que se apartará de quien no esté verdaderamente comprometido con el equipo Azul.