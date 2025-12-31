“Esto es lo más parecido a una cita”: Humberto y Ella derriten Exatlón México

No cabe duda de que Exatlón México no solo es sinónimo de fuerza y resistencia extrema, pues también es un escenario donde las historias humanas impactan y conectan. En esta ocasión, los protagonistas son Humberto y Ella, quienes vivieron lo que muchos ya llaman su primera cita oficial dentro de la competencia.

Humberto gana el duelo y prepara una noche especial

Hay que recordar que Humberto se impuso en duelo previo, obteniendo como recompensa una noche de cine en casa, premio “poco común” dentro de la novena temporada y que le ofrecía la posibilidad de compartirlo con la persona que él deseara y, a pesar de que Mono Osuna buscaba ser el elegido, el atleta sin duda eligió a Ella, con quien ha mantenido un interés romántico en las últimas semanas.

Antes de disfrutar el momento, el atleta confesó sentirse nervioso y emocionado: “Ya estoy listo, esto es lo más parecido a una cita aquí en Exatlón México . Me bañé, me puse mis mejores garras y me preparé para estar presentable”, expresó con una sonrisa, dejando claro que la ocasión era especial.

Una noche de cine que fortaleció su vínculo

Dentro del reel compartido en redes, se puede observar que la velada se desenvolvió entre palomitas, risas y miradas cómplices. Ella expresó que el momento tuvo un gran significado, pues reconoció que era algo que ellos ya deseaban desde hace tiempo:

“Estoy emocionada porque era algo que ya habíamos dicho que queríamos hacer, nuestro momento, solo nosotros dos”, compartió, describiendo la experiencia como su primera cita de cine en casa, un recuerdo que quedará marcado dentro de su paso por Exatlón México.

El público reacciona al romance

Como era de esperarse, el emotivo momento no tardó en ser reconocido por los fanáticos del reality, reconociendo que es gracias a estos momentos emotivos que Exatlón México se mantiene como el reality deportivo favorito de la audiencia nacional.