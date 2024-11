¿Quiénes son los refuerzos que llegan a Exatlón México?

¡El Exatlón México no solo tiene a los mejores atletas, pues también cuenta con las mejores sorpresas! Esta noche tanto el equipo azul como el equipo rojo recibieron a los refuerzos, quienes llegan con todas sus ganas para defender no solo a sus colores si no sus propios espacios en el reality de competencia más importante de México.

Durante el Juego por la Villa 360° la máxima autoridad del Exatlón les dijo a los atletas que era él quien decidiría a los participantes que abrirían la competencia de la noche, y fue ahí donde llegaron Emilio Rodríguez “Espartacus” para el equipo rojo, e Irvin Villatoro para el equipo azul. Primer circuito de la temporada para ambos refuerzos en donde Villatoro terminó dando el primer punto.

¿Quién es Irvin Villatoro?

Irvin Villatoro, quien llegó como refuerzo para el equipo azul, es originario de Chihuahua y tiene 28 años. Deportista dedicado al entrenamiento funcional, Villatoro desde joven se volvió amante del deporte, practicó: Karate, crossfit, atletismo y futbol americano, solo por mencionar algunos.

Irvin participó durante el draft de la temporada pasada, de donde salió Humberto Noriega. Él asegura que participar en Exatlón México es un sueño hecho realidad, ya que siempre ha deseado formar parte de la competencia más importante y demandante de México.

Además promete dar todo de sí para convertirse en el próximo campeón varonil de Exatlón en su octava temporada, ya que es uno de sus propósitos de vida.

¿Quién es Emilio Rodríguez?

Emilio Rodríguez participó en la temporada de Exatlón México del 2021, y después de 3 años regresa como refuerzo para el equipo rojo. Nacido en Cancún, Emilio también conocido como “Espartacus”, practica el entrenamiento funcional y ha sido parte del top 10 de atletas élite de México en esta disciplina.

Desde siempre se ha dedicado al deporte, practicó la gimnasia logrando ganar 4 medallas de oro, además jugó futbol americano. Confiesa haber pasado por tiempos difíciles porque lo tuvieron que operar, pero asegura regresar mejor que nunca y con todas las ganas de llegar hasta la final de Exatlón México.