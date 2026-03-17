¿Quién llega a la final? Paulette lanza su pronóstico y desata especulaciones en Exatlón México

La recta final de la novena temporada de Exatlón México se siente cada vez más cerca y las apuestas entre los atletas ya dan de qué hablar. Durante una charla entre Mono y Paulette, pilares de la escuadra Roja, los atletas se dieron a la tarea de compartir quiénes son los atletas que se ven llegando a la gran final, advirtiendo que, a pesar de lo que ellos preferirían, será una competencia entre Rojos y Azules.

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¿Quiénes serían las finalistas de Exatlón México?

Durante la charla, Paulette reconoció que la competencia cada vez es más intensa y exigente, pero aseguró que, con el paso de las semanas, ya sabe quiénes serían sus favoritas ante la gran final, colocando a Katia y Evelyn del Equipo Azul como fuertes competidoras y advirtiendo que la tercera sería Mati, mientras ella ocuparía el cuarto lugar.

Paulette no dudó en sumarse al grupo que llegue al último día de competencia, dejando en claro que su objetivo dentro de la novena temporada es llegar hasta la última instancia y levantar la gran copa.

Mono analiza la competencia rumbo a la final

Del otro lado, Mono señaló que, gracias a las estadísticas, rendimientos y cantidad de competidores, sin duda él y Paulette ya podrían estar dentro de la última recta para la gran final. El pilar de la escuadra Roja señaló que la rivalidad está más intensa que nunca y que espera que el duelo se defina entre un Rojo y un Azul.

Una final que ya genera debate

Las declaraciones de Paulette no pasaron desapercibidas para los fanáticos de Exatlón México, quienes dividieron opiniones, comenzando a generar sus propias predicciones sobre lo que se podría ver en la gran final de la novena temporada. Con la competencia en su punto más intenso, cada circuito será clave para definir quiénes lograrán llegar a la gran final.