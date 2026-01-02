Exatlón México | Mejores Momentos | La Villa 360 es Azul: Elogios para Leo y preocupación por Mono sacude a Exatlón México

El arranque de la novena temporada de Exatlón México dejó claro el dominio del Equipo Azul, que comenzó con el pie derecho tras conquistar La Villa 360, un logro celebrado por toda la escuadra y acompañado de elogios para Leo, quien destacó por su rendimiento y actitud dentro del equipo; mientras tanto, del lado Rojo crece la incertidumbre, ya que Mati reconoció no tener claridad sobre lo que sucederá con Mono, considerado un pilar fundamental, situación que José no pasó por alto al señalar que los Azules tienen todo a su favor si el rival no cuenta con uno de sus atletas más fuertes.