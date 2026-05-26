Los signos que tendrán golpes de suerte como regalo del universo del 27 al 29 de mayo: las predicciones de Mhoni Vidente

Los signos que tendrán golpes de suerte, regalos del universo y energías de abundancia del 27 al 29 de mayo, según las predicciones de Mhoni Vidente , son aquellos rodeados de cartas relacionadas con prosperidad, éxito y apertura de caminos. Durante estos días, la energía astral favorecerá oportunidades inesperadas, crecimiento económico y avances importantes en temas personales y profesionales.

1. GÉMINIS

La poderosa Carta de la Estrella convierte a Géminis en uno de los signos más consentidos del universo. La energía cósmica atraerá oportunidades inesperadas, personas clave para su crecimiento y abundancia emocional y económica. Será una etapa ideal para iniciar proyectos, hacer contactos importantes y recibir noticias positivas relacionadas con trabajo o dinero. Su magnetismo natural brillará intensamente y abrirá puertas que parecían cerradas, según Mhoni Vidente .

2. LEO

El As de Oros anuncia uno de los golpes de suerte más fuertes del periodo para Leo. Esta carta simboliza prosperidad material, estabilidad financiera y recompensas económicas. Entre el 27 y el 29 de mayo podrían llegar propuestas laborales, pagos pendientes, negocios favorables o nuevas fuentes de ingreso. El universo comenzará a devolverle todo el esfuerzo realizado en meses anteriores.

Este es el horóscopo de Leo para hoy, según Mhoni Vidente.|(Gemini/Canva)

3. VIRGO

La Rueda de la Fortuna gira completamente a favor de Virgo y trae consigo cambios positivos, suerte repentina y movimientos que destrabarán situaciones complicadas. Será un periodo donde las coincidencias jugarán un papel importante y podrían aparecer oportunidades de viaje, crecimiento profesional o mejoras económicas inesperadas. El destino comenzará a acomodar todo a su favor.

4. LIBRA

La Carta del Mundo coloca a Libra bajo una vibración de triunfo, expansión y plenitud. El universo le regalará armonía en temas sentimentales, estabilidad emocional y oportunidades relacionadas con viajes o nuevos comienzos. Es uno de los signos con mayor protección energética durante estos días, por lo que cualquier decisión importante tendrá altas probabilidades de salir bien.

5. ESCORPIÓN

Aunque la Carta del Diablo suele tener una energía intensa, para Escorpión representa dinero rápido, magnetismo y oportunidades inesperadas. El golpe de suerte llegará a través de negocios, acuerdos o situaciones que podrían mejorar notablemente sus finanzas. Su poder de atracción estará elevado y atraerá propuestas importantes, aunque deberá protegerse de las envidias.

6. CAPRICORNIO

La Carta del Juicio anuncia recompensas y manifestaciones económicas importantes. Capricornio recibirá señales claras de crecimiento y estabilidad, especialmente en patrimonio, trabajo y familia. Todo lo sembrado comenzará a dar frutos y el universo podría sorprenderlo con noticias positivas relacionadas con dinero, contratos o mejoras materiales.

7. ACUARIO

El Mago convierte a Acuario en uno de los signos con mayor capacidad de manifestación. Durante estos días tendrá facilidad para atraer oportunidades laborales, acuerdos favorables y avances importantes en metas personales. Su inteligencia y creatividad serán recompensadas por el universo, especialmente en proyectos que parecían avanzar lentamente.

8. PISCIS

El As de Bastos enciende una etapa de renovación, pasión y fuerza espiritual. Piscis tendrá golpes de suerte relacionados con el amor, nuevas oportunidades y decisiones que traerán estabilidad emocional y crecimiento personal. Será un periodo ideal para atreverse a iniciar algo importante, ya que la energía astral favorecerá cada paso que dé.

Los signos más afortunados del 27 al 29 de mayo

De acuerdo con las cartas y energías descritas por Mhoni Vidente, los signos con mayor carga de suerte y regalos del universo serán:

Géminis

Leo

Virgo

Libra

Capricornio

Estos signos estarán rodeados de oportunidades económicas, avances personales, protección espiritual y movimientos positivos que podrían cambiar el rumbo de las próximas semanas.