Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada entra en zona crítica: Beneficios, enigmas y un refuerzo que lo cambia todo

Exatlón México vive uno de sus momentos más determinantes de la temporada, con el equipo ganador defendiendo la ventaja de La Villa 360 y recibiendo un impulso anímico inesperado, mientras El Duelo de los Enigmas abre paso a la llegada del último refuerzo, una pieza clave que promete alterar el equilibrio, encender la estrategia y redefinir el rumbo de la competencia en una semana donde nada parece estar bajo control.