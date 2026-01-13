Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada entra en zona crítica: Beneficios, enigmas y un refuerzo que lo cambia todo
La competencia ya no se gana solo con fuerza. En Exatlón México, cada punto pesa, cada decisión se siente y cada misterio puede cambiar el destino de los equipos.
Exatlón México vive uno de sus momentos más determinantes de la temporada, con el equipo ganador defendiendo la ventaja de La Villa 360 y recibiendo un impulso anímico inesperado, mientras El Duelo de los Enigmas abre paso a la llegada del último refuerzo, una pieza clave que promete alterar el equilibrio, encender la estrategia y redefinir el rumbo de la competencia en una semana donde nada parece estar bajo control.