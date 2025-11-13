inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México
Exatlón México | Programa Completo | Drama, polémica y sorpresa absoluta: así se vivió el programa que sacudió la temporada

Una noche que lo tuvo todo: tensión, drama, chismes internos y una competencia que dejó a todos con la boca abierta.

En una de las noches más explosivas de Exatlón México, los rojos y azules vivieron un episodio cargado de drama, tensión y momentos que podrían marcar el rumbo de toda la temporada, pues entre celebraciones desbordadas, miradas incómodas, estrategias ocultas y rivalidades que vuelven a revivir, la competencia alcanzó un punto clave.

