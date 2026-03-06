Exatlón México | Programa Completo | Rojos llegan con ventaja, Azules responden y Rosique anuncia serie “todo o nada”

La competencia en Exatlón México se intensifica con el regreso de los Rojos a las victorias tras una racha positiva. Mientras celebran su impulso, los Azules analizan su estrategia ante la presión. Con pocos puntos de diferencia, Antonio Rosique anuncia una serie de supervivencia “todo o nada” que pondrá en riesgo a mujeres Azules y hombres Rojos.