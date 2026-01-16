Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada explota: remontada azul, advertencia de Rosique y supervivencia al límite

El programa completo de Exatlón México estuvo cargado de intensidad desde el regreso de Los Azules a La Villa 360 tras una defensa efectiva que elevó su ánimo, con Evelyn asegurando que se siente “en casa”, hasta el contundente mensaje de Antonio Rosique, quien advirtió que en momentos de crisis no se trata de tener razón, sino de adaptarse primero. Katia se convirtió en figura al vencer a Mono, salvar a un Azul y mandar a un Rojo al duelo, mientras que la segunda prueba encendió la tensión máxima con la supervivencia varonil en juego, un rojo ya en eliminación y unos Azules decididos a aprovechar el momento, dejando claro que nadie puede permitirse un error más.