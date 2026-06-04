¡Exclusiva! La mamá de Valentin Elizalde revela disputas familiares por la herencia después de casi 20 años
¡Después de casi veinte años! Camila Valencia, mamá de Valentín Elizalde, revela que sus nietas nietas siguen alejadas tras la disputa legal por la herencia.
En exclusiva para VLA, Camila Valencia, mamá de Valentín Elizalde, reveló que después de la trágica muerte de su hijo hace casi veinte años, recurrió a los ansiolíticos para mitigar el dolor. Ahora, una de sus mayores alegrías es ver crecer a Valentina, hija menor de ‘El Gallo de Oro’. Sin embargo, lamenta que sus nietas Gabriela y Valeria se hayan alejado de la familia tras una disputa legal por la herencia de Valentín Elizalde.