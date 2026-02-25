Exatlón México | Programa Completo |HOY: Premios para atletas, tensión Roja y contienda por la medalla varonil en la semana 22
La semana 22 de Exatlón México arranca con premios de recuperación para atletas, tensión en El Equipo Rojo y la advertencia de Rosique antes de pelea por la medalla varonil.
En la semana 22 de Exatlón México, los Azules celebraron a lo grande y destacaron su impacto emocional. Mientras tanto, Rosique llamó a la adaptación antes de la pelea por la medalla y confirmó que Alexis no competirá por razones médicas, elevando la tensión en todos, mientras la crisis del Equipo Rojo aumenta.