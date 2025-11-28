Exatlón México | Programa Completo| Noche explosiva llena de tensión, estrategia y duelos que cambian el rumbo

El programa completo de Exatlón México estuvo marcado por una mezcla intensa de emociones: los rojos celebraron su dominio absoluto tras asegurar duelos clave y presionar al Equipo Azul, mientras las tensiones internas estallaron entre los atletas que buscaban defender su lugar; Humberto desató un choque directo con Benyamín y Mati por decisiones en el circuito, mientras los azules enfrentaron discusiones por exceso de confianza.