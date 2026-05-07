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Exatlón México | Programa Completo| Super Villa 360, reclamos y rivalidad: así se vivió el programa más intenso de la semana 32

La recta final de Exatlón México llega cargada de tensión, victorias y polémica.

El más reciente programa de Exatlón México estuvo marcado por la intensidad rumbo a la gran final. Los Azules celebraron importantes victorias, incluyendo La Super Villa 360, mientras los Rojos enfrentaron frustración y polémica dentro del equipo. Antonio Rosique elevó aún más la presión, dejando claro que cualquier error puede cambiar el destino de la competencia.

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