Quería que fuera su alcahuete | Programa del 12 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Manuel está molesto con su hija pues aunque él le inculcó valores, ella decidió hacer dinero vendiendo fotografías íntimas. Eventualmente, el negocio se salió de control y Erika pidió apoyo de su papá, pero al no solaparla, ella se sintió traicionada. Cuando el novio de Erika se enteró de su cuestionable actividad, decidió terminar su relación. Ahora, la mamá de Erika revela que ella sabía desde hace varios años que su hija comercializaba contenido íntimo. ¿Hasta dónde llegarán los problemas para Erika?