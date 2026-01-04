La DOLOROSA canción de La Rosalía que puso Pamela Verdirame en sus redes sociales

Pamela Verdirame es una leyenda de Exatlón México y también una de las atletas más queridas por parte de todos los televidentes; sin embargo, en los últimos días la exjugadora de la Liga MX Femenil ha estado muy activa en sus redes sociales y todo por el tema de su relación con Heliud Pulido; pero, ahora ha subido una dolorosa canción de La Rosalía a su cuenta oficial y todos sus fanáticos han enloquecido.

¿Cuál es la dolorosa canción de la Rosalía que Pamela Verdirame subió a sus redes sociales?

A través de su cuenta de Tik-Tok, fue donde Pamela Verdirame subió un fragmento de la canción de La Rosalía llamada “La Perla”. Este tema se ha vuelto uno de los más escuchados y cerró los últimos meses del 2025 como uno de los sencillos top. Con esta publicación, algunos de los seguidores de la leyenda Roja, podrían estar asegurando que va con dedicatoria a Heliud Pulido , sin embargo, la exfutbolista nunca puso si era para alguien o simplemente porque le gustó la letra.

¿De qué habla la letra de La Perla de Rosalía?

Este tema de La Rosalía se ha vuelto un himno para aquellos que tuvieron un amor, el cual, lejos de hacerles bien, describe a un hombre que ha hecho mucho daño, que no es lo que aparenta a pesar de tener cualidades físicas, sin embargo, también describe a una pareja individualista, egocéntrica y en pocas palabras mala, porque de igual manera narra que manda a terapia entre otros factores negativos.

¿Qué pasó entre Heliud Pulido, Sofía Rivera y Pamela Verdirame?

Desde hace unos cuantos meses, Pame y Pulido borraron fotos de ellos juntos en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, pero solo dejaron aquellas imágenes donde aparecían a lado de Rafaela, su pequeña hija. Con el paso del tiempo cada uno de ellos comenzó a compartir fotos con su nena pero por separado, por lo que sus fanáticos hicieron varias hipótesis sobre un posible rompimiento, pero hasta el momento ninguno de los dos ha declarado o aclarado nada.

La bomba estalló cuando Pamela subió dos historias en su cuenta oficial de Instagram, la primera imagen era una conversación con quien aparentemente sería Sofía Arroyo, la nadadora que ingresó a la octava temporada de Exatlón México y que habría compartido vestuario con Heliud Pulido. Regresando, la leyenda Escarlata de la Liga MX Femenil puso una frase que decía: “No se confíen, así empiezan”, y posteriormente subió otro video donde está la novata escarlata con ella y Black Panther.

Sofía Arroyo por su parte también subió una historia donde dijo que no daría ninguna declaración sobre este tema, pero sí comentó que, en caso de que la siguieran acusando o molestando tomaría acciones legales contra los que la siguieran molestando por este tema, en donde ella no habría tenido nada que ver.

