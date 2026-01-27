Exatlón México | Job Castillo entra a la competencia: Así se perfila el nuevo aspirante que quiere romper el Draft Varonil
Un nuevo nombre comienza a sonar fuerte en Exatlón México y su presencia podría cambiar el rumbo de la competencia.
Job Castillo se suma a la conversación en Exatlón México como uno de los aspirantes que busca demostrar que está listo para competir al más alto nivel, enfrentando circuitos exigentes, presión constante y la mirada atenta de Rojos y Azules, en un Draft Varonil donde solo los más completos lograrán quedarse con el anhelado lugar en la próxima temporada.