Exatlón México | Job Castillo entra a la competencia: Así se perfila el nuevo aspirante que quiere romper el Draft Varonil

Job Castillo se suma a la conversación en Exatlón México como uno de los aspirantes que busca demostrar que está listo para competir al más alto nivel, enfrentando circuitos exigentes, presión constante y la mirada atenta de Rojos y Azules, en un Draft Varonil donde solo los más completos lograrán quedarse con el anhelado lugar en la próxima temporada.

