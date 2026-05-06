Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Rojo se queda sin la última medalla, pero ya planea su estrategia rumbo a la final

El Equipo Rojo tuvo que aceptar la derrota tras perder la última medalla de la temporada, un golpe importante en esta etapa decisiva de la competencia. Sin embargo, lejos de rendirse, los atletas saben que necesitan mantener una estrategia clara y enfocada para enfrentar los próximos circuitos. Con la final cada vez más cerca, el objetivo principal será mantenerse unidos, evitar errores y llegar completos al momento más importante de la temporada.

