Paso a paso: cómo desmaquillarte de noche para cuidar tu piel y evitar arrugas

Desmaquillarte de noche paso a paso ayuda a eliminar los restos de maquillaje, protector solar, grasa y contaminación acumulados durante el día, favoreciendo la regeneración natural de la piel mientras duermes. Aunque desmaquillarse no evita por sí solo la aparición de arrugas, los expertos explican que una limpieza adecuada protege la barrera cutánea, reduce la irritación y permite que los tratamientos antiedad actúen de forma más eficaz.

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Durante la noche, la piel entra en un proceso natural de reparación. Si el maquillaje permanece sobre el rostro durante horas, puede mezclarse con el sebo y las partículas contaminantes del ambiente, dificultando este proceso.

¿Cuál es el paso a paso para desmaquillarte correctamente por la noche?

La maquilladora Lisa Eldridge ha explicado en numerosas ocasiones que una piel bonita comienza con una limpieza adecuada. Por su parte, Bobbi Brown sostiene que retirar completamente el maquillaje es tan importante como aplicarlo correctamente, ya que prepara la piel para recibir los tratamientos posteriores. Los especialistas recomiendan seguir esta rutina:



Retirar el maquillaje con un desmaquillante adecuado: utiliza un aceite limpiador, un bálsamo o un agua micelar según tu tipo de piel. Los productos oleosos son especialmente eficaces para eliminar maquillaje resistente y protector solar. Limpiar el rostro con un limpiador suave: después del primer paso, realiza una segunda limpieza con un gel o crema limpiadora para eliminar cualquier residuo restante. Esta técnica, conocida como doble limpieza, es ampliamente recomendada por expertos. Desmaquillar los ojos con suavidad: coloca un algodón o disco reutilizable impregnado con desmaquillante sobre los párpados durante unos segundos antes de retirarlo, evitando frotar con fuerza. Secar la piel con una toalla limpia: hazlo mediante pequeños toques, sin arrastrar ni ejercer presión excesiva. Aplicar un sérum o tratamiento nocturno: una vez limpia la piel, los activos cosméticos penetran mejor y pueden actuar con mayor eficacia. Finalizar con una crema hidratante: ayuda a reforzar la barrera cutánea y a mantener la hidratación durante toda la noche.

La Academia Americana de Dermatología (AAD) recomienda utilizar limpiadores suaves y evitar frotar la piel en exceso, ya que la fricción constante puede favorecer la irritación, especialmente en pieles sensibles.

¿Qué errores debes evitar al desmaquillarte para cuidar la piel?

Los expertos coinciden en que algunos hábitos muy comunes pueden comprometer la salud de la piel y reducir la eficacia de la rutina nocturna. Estos son los principales errores:



Dormir con maquillaje: la AAD recuerda que dejar cosméticos sobre la piel durante toda la noche puede favorecer la obstrucción de los poros y alterar la barrera cutánea.

la recuerda que dejar cosméticos sobre la piel durante toda la noche puede favorecer la obstrucción de los poros y alterar la barrera cutánea. Frotar con demasiada fuerza: realizar movimientos suaves para evitar irritaciones, especialmente en el contorno de los ojos.

realizar movimientos suaves para evitar irritaciones, especialmente en el contorno de los ojos. Utilizar toallitas desmaquillantes como único paso: son útiles en situaciones puntuales, pero no sustituyen una limpieza completa del rostro.

son útiles en situaciones puntuales, pero no sustituyen una limpieza completa del rostro. Olvidar el cuello y la línea de la mandíbula: estas zonas también acumulan maquillaje y protector solar.

estas zonas también acumulan maquillaje y protector solar. No hidratar la piel después de la limpieza: una crema hidratante ayuda a restaurar el equilibrio de la barrera cutánea tras el lavado.

una crema hidratante ayuda a restaurar el equilibrio de la barrera cutánea tras el lavado. Usar productos demasiado agresivos: los limpiadores con exceso de alcohol o ingredientes irritantes pueden resecar la piel y provocar sensibilidad.

La dermatóloga Dra. Shari Lipner, profesora asociada de Dermatología en Weill Cornell Medicine, señala que mantener una barrera cutánea saludable mediante una limpieza adecuada e hidratación diaria es fundamental para conservar una piel fuerte y resistente a las agresiones externas.