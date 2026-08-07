Cómo limpiar tu karma: 7 cosas que debes hacer desde ahora

El karma suele relacionarse con las consecuencias de los pensamientos, decisiones y comportamientos, por lo que dentro de la espiritualidad se considera importante mantener una energía equilibrada. Esta creencia también invita a reflexionar sobre la manera en que se afrontan las experiencias y los vínculos con otras personas.

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Cuando se busca limpiar el karma, algunos hábitos pueden ayudar a dejar atrás emociones, comportamientos o situaciones que ya no aportan bienestar. Desde aprender a perdonar hasta modificar ciertas actitudes, existen pequeñas acciones que pueden convertirse en un punto de partida para comenzar un proceso de renovación personal.

¿Cómo limpiar tu karma?

El karma es un concepto espiritual relacionado con la ley de causa y efecto. Dentro de las tradiciones como el hinduismo y el budismo, se considera que los pensamientos, palabras y acciones pueden generar determinadas consecuencias, por lo que algunas prácticas buscan ayudar a cultivar una energía más positiva.