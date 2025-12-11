Exatlón México | Medalla varonil HOY: Leo, José, Humberto o Benyamin: ¿Quién gana hoy 11 de diciembre la medalla varonil?

Hoy 11 de diciembre, se disputa una de las contiendas más esperadas de la semana 11 de Exatlón México. La medalla varonil de esta noche promete ser una de las más demandantes de la semana y la pregunta que ronda en los fans es la misma: ¿Quién se llevará la codiciada medalla? Para los fans los nombres más sonados son los de Leo y José por parte del Equipo Azul y Humberto o Benyamin del Equipo Rojo.

¿Quién ganará la medalla varonil de la semana 11 de Exatlón México?

José: ¿Confianza o exceso de seguridad?

Sin duda, José es uno de los refuerzos que ha sorprendido a todos, pues después de una primera mala racha, el atleta se ha vuelto un fuerte contendiente de la competencia. Los seguidores del reality más importante de México están seguros de que José no solo “saca” a los rojos de la competencia y apuestan a que esta será su noche.

Leo y Humberto: Tiro fino y constancia que pesan

No obstante, los fans de Exatlón saben que las leyendas son jugadores fundamentales; por ello los nombres de Leo y Humberto se mantienen como parte de las 4 grandes opciones para ganarse la parecida medalla.

Benyamin: La sorpresa que sigue creciendo

A pesar de que en semanas pasadas, Benyamin había sido señalado por su falta de puntos, recientemente esto ha cambiado y ahora se coloca como parte fundamental no solo de la escuadra roja, sino como parte de toda la novena temporada; sus fans apuestan por su constante crecimiento y desean verlo pronto con una medalla.

Todo está listo para una definición intensa

Hoy 11 de noviembre, la medalla varonil está en juego y es ahora que puedes apoyar a tu favorito; sigue la transmisión por Azteca Uno y sigue todo el chisme por las redes oficiales de Exatlón México.