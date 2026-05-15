¿Quiénes son los dos comodones de la novena temporada de Exatlon México?

Esta noche la gran final de Exatlón México está por llegar y son 4 los atletas que se enfrentan a una contienda sin cuartel, en donde tanto el ganador de la rama varonil como el de la femenil escribirán su nombre dentro de la historia de una de las contiendas deportivas televisivas más importantes de todos los tiempos.

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¿Quiénes ganan hoy la gran final de la novena temporada de Exatlón México?

Han pasado más de 32 semanas desde que la novena temporada dio inicio y es ahora 15 de mayo del 2026, que el cierre se encuentra cerca. Ante esta situación, las especulaciones entre los fanáticos ya se encuentran al límite, apostando no solo a qué color levantar la copa, sino quién será el hombre y la mujer que se consagren como los mejores de la contienda.

¿Quiénes son los atletas que quedan dentro de la contienda?

A pocas horas de la llegada de la gran final de la novena temporada, son 4 los atletas que se enfrentarán por una oportunidad para levantar la corona:

Por parte del Equipo Azul se encuentran: Evelyn Guijarro y Alexis Hirochi

Por parte del Equipo Rojo se encuentran: Mati Álvarez y Mario “Mono” Osuna

Ya solo será cuestión de tiempo para que los fanáticos del reality deportivo más demandante de todos los tiempos llegue a su final y por ello tiene una cita esta noche solo por Azteca UNO en punto de las 8:30, para conocer a los grandes ganadores de la contienda.