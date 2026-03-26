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Paulett lanza advertencia: La racha Roja no se detiene y los Azules deberán cambiar estrategia en Exatlón México

Paulett asegura que la racha Roja seguirá firme y pone presión sobre los Azules.

Paulett destacó que después de casi 26 semanas El Equipo Rojo logró cambiar el rumbo y ahora busca mantener su racha ganadora. La atleta advirtió que la estrategia será no permitir triunfos de los Azules, obligándolos a replantear su juego mientras los Rojos continúan fortaleciendo su confianza en la temporada.

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