Exatlón México: Leo revela el curioso motivo por el que elegiría dormir lejos de Evelyn en La Villa 360
Entre risas y bromas, El Equipo Azul vive un momento de desahogo en Exatlón México dentro de La Villa 360.
El Equipo Azul vivió un momento relajado en Exatlón México al debatir qué premios les habría gustado ganar. Leo bromeó diciendo que elegiría uno contra los ronquidos por Evelyn, mientras Ernesto aseguró que suena “como oso invernando”. Entre risas, Evelyn respondió que no ronca, pero sí se mueve.