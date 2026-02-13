Exatlón México | Batalla por la Supervivencia |“Ganar no es el final”: Rosique enciende la batalla y los Rojos buscan rematar la Supervivencia
La tensión no baja en Exatlón México. Antonio Rosique recibe a los equipos con un mensaje contundente y arranca el segundo capítulo por la Supervivencia.
La batalla por la permanencia continúa en Exatlón México con el segundo capítulo de la Supervivencia. Antonio Rosique recibió a los equipos con un mensaje claro: “ganar no es el final, es el premio para seguir avanzando”. Los Rojos ya sumaron el primer punto y buscan asegurar la ventaja.