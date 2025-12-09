Exatlón México | “Imparable” Mono Osuna celebra sus victorias en la semana 10 con divertido montaje

Mono Osuna vuelve a robarse el show en Exatlón México, pues en la semana 10 de la novena temporada, Mono está más encendido que nunca. El atleta se mantiene como uno de los más carismáticos y queridos dentro de la competencia, a pesar de que también ha sido señalado como uno de los que más polémicas han generado por sus “celebraciones”; festejos que ahora lo vuelven a poner en boca de todos con una emocionante, explosiva y divertida recopilación de sus mejores celebraciones. “¡Así nuestra semana 10! Ganando como siempre, Plebes”, rápidamente se volvió tendencia entre la comunidad azul.

¿Cómo celebró Mono su racha de victorias?

Dentro del corto video podemos observar diferentes momentos en los que Mono festeja con ese sentido provocador inconfundible del atleta, mostrando pasos de baile exagerados, acrobacias y hasta retos directos hacia sus rivales. Cada clip refleja la confianza con la que ha estado compitiendo y la buena racha que lo ha acompañado en los últimos días.

Una semana llena de triunfos

Además del montaje que celebra sus victorias, su presencia dentro de la escuadra roja habla por sí sola, pues desde la semana uno hasta ahora en la semana 10, Mono Osuna ha sido reconocido como pilar de la escuadra roja, gracias a su esfuerzo y destreza que lo mantiene como un gran candidato para llevarse el bicampeonato en esta temporada. Para los fans, sus victorias son un gran impulso que los motiva día con día a apoyar sin miramientos a la escuadra roja.

El “Showman” que sigue elevando el nivel

Dentro de la novena temporada de Exatlón México, el apodo de Mono Osuna no es mera casualidad, pues “The Showman” demuestra día con día por qué los reflectores dentro y fuera de la novena temporada apuntan hacia él.