¡Alerta! Confirmado el primer atleta que llega a la décima temporada de Exatlón México tras ganar el Draft Varonil

La temporada 10 de Exatlón México ya comenzó a escribir su propia historia y lo hizo con un hecho inédito: Jerry Lizárraga se convirtió en el primer ganador del Draft Varonil en obtener un boleto directo para la nueva edición del reality deportivo más demandante de México.

¿Quién es Jerry Lizárraga, primer ganador del Draft Varonil de Exatlón México?

Jerry Lizárraga llegó al Draft Varonil como un novato más, pero desde su primer día demostró que tenía todas las aptitudes necesarias para competir al máximo nivel, pues su desempeño fue reconocido por los expertos, quienes marcaron su talento físico y personalidad.

Un Draft Varonil lleno de emociones y alta exigencia

El camino hacia la victoria no fue sencillo, pues al ganar confesó que su paso por el Draft Varonil estuvo marcado por el nerviosismo, emociones encontradas y momentos compartidos con sus rivales y compañeros. No obstante, al celebrar la gran noticia, fue claro al señalar que fue su tranquilidad y confianza lo que lo ayudó a sobresalir en cada paso dado.

El momento que cambió su vida en Exatlón México

Antonio Rosique dio a conocer que Jerry se había convertido en el gran ganador del Draft Varonil, lo que desató fuertes emociones en el joven atleta, describiendo ese momento como “lo mejor que me ha pasado en la vida hasta ahora”.

¿Qué significa su pase directo a Exatlón México 10?

El triunfo de Jerry no solo le otorgó el primer lugar confirmado para la décima temporada, sino que también lo convirtió en el primer referente de la próxima temporada. El atleta aseguró frente a cámara que ya se siente al nivel de cualquier equipo, destacando que este logro representa un giro de 180 grados en su vida.

Un mensaje para quienes sueñan con llegar a Exatlón

Antes de cerrar su participación en el Draft Varonil, Jerry dedicó su victoria a su familia, alumnos, abuelita y mamá, enviando un mensaje claro: “Los sueños sí se cumplen”.